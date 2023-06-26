Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize edilen 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali önceki akşam Kızılbaş Parkı’nda ilk kez sahnelenen “Parkta Güzel Bir Gün” oyunuyla sona erdi.

Kieran Lynn'in yazdığı, Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Şube Amiri Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu da Kızılbaş Park'ında prömiyerini yaparak, festivalin kapanış oyunu oldu.

Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı’nın rol aldığı oyun LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından da izlendi.

Kıymet Karabiber oyun sonunda kısa bir konuşma yaptı. Uzun yıllar sonra bir oyun yönetme isteği ile yola çıktığını belirten Karabiber, hem oyun için, hem de festivalin genelinde emek koyan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Uçan Bisiklet prömiyerini yaptı

Diğer yandan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu ‘Uçan Bisiklet’ de prömiyerini yaptı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatice Tazcan tarafından yazılıp yönetilen Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek’in rol aldığı tek perdelik “Uçan Bisiklet” “Hayal varsa, hayat var” sloganıyla sahnelendi.

