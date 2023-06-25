‘Üstüme gelmeyin sizi dağıtırım’

Suna ERDEN

Ülke genelinde son zamanlarda yaygınlaşan polise yönelik silah çekme, saldırı, darp ve tehdit suçlarına bir yenisi daha eklendi. Esentepe’de izinsiz silahıyla ateş açmakla suçlanan Mustafa Gürbüz, olay yerine giden polise de silah çekti. Dün sabahın erken saatlerinde Esentepe’deki ikametgahında kanunsuz tabancayla ateş açmakla suçlanan Mustafa Gürbüz, düzenlenen operasyonla polis tarafından gözaltına alındı.

Belinden çektiği silahı görevli polise doğrultan Mustafa Gürbüz, “Benim üstüme gelmeyin, darmadağın ederim sizi” diyerek tehdit salladı. Polis geri çekilerek takviye ekip istedi ve bir süre sonra çevik kuvvet olay yerine ulaşarak, Gürbüz’ün ikametgahını kontrol altına aldı. Daha sonra eve giren ekip Gürbüz’ü etkisiz hale getirdi. Evde kanunsuz silah, patlayıcı madde ve uyuşturucu ele geçirildi.

Glock tabancayla polisi tehdit etti

Kanunsuz tabanca tasarrufu, taşıma, kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu, ziraatı, şiddet tehdidi, meskun mahalde ateşli silah ile ateş etme suçlarından tutuklanan zanlı Mustafa Gürbüz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Çelik, olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik, huzurda bulunan zanlı Mustafa Gürbüz’ün 23-24 Haziran 2023 tarihleri arasında Esentepe’de, ikametgahında ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alınan bilgi ışığında, olay mahalli bir polis ekibince ziyaret edildiği aktardı.

Zanlıdan görevli polis tarafından izahat istendiğini söyleyen Çelik, adı edilenin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı, 9 mm çapındaki Glock model tabancayı giymekte olduğu pantolonun bel kısmından çıkararak, görevli polise doğrultup, “Benim üstüme gelmeyin, darmadağın ederim sizi” dediğini belirtti

Özel harekat polisi de geldi

Çelik şahadetinin devamında, polisin olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve PGM Özel Harekat Müdürlüğü polis ekipleri ile birlikte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlının evinde arama yaptığını anlattı.

Çelik, operasyon neticesinde, zanlı Mustafa Gürbüz, ikametgahının salon kısmında ikili koltuk üzerinde tespit edilerek, etkisiz hale getirildikten sonra huzurunda yapılan aramada, 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan, olayda kullanılan bahse konu tabanca, boş kovan bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca evde yapılan aramada ikametgahın salon kısmında iki adet cam kavanozda toplam 5.5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ikametgahın merdiven boşluğunda boyları 5 cm ile 115 cm arasında olup, saksı ve plastik bardaklarda yetiştirilmekte olan toplam 10 kök hint keneviri bitkilerinin de bulunarak emare alındığını belirtti.

Mesele oldukça ciddi

Polis meselenin ciddi olduğunu zanlının yapmış olduğu izahatların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.