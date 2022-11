Bayraklar yarıya inecek

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü olan bugün, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenler ve etkinliklerle anılıyor.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için başkent Lefkoşa yanında tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklerle de Atatürk anılacak.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören bugün saat 09.00’da, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.



Mağusa’daki tören Zafer Anıtı’nda

Gazimağusa’da düzenlenecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Güzelyurt’ta Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak Atatürk'ü anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiirler ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Ulu önder Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak.

Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Mehmetçik’teki anma töreni ise Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak.

“Atatürk ve Kıbrıs Dokümantasyon Sergisi”

Atatürk’ü Anma etkinlik programı çerçevesinde bugün BRTK Yayıncılık Müzesi’nde saat 11.30’da Kıbrıs ve Atatürk sergisi açılacak.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete kupürleri, belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor.

Kıbrıs’ta Atatürk ile ilgili yayımlanan kitaplar, şiirler ve 10 Kasım anma törenlerine ilişkin eski fotoğraflar da sergide izlenime sunuluyor.

Sadrazam: "Atatürk sevgisi genlerimize işlemiştir

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Atatürk sevgisinin Kıbrıs Türklerinin toplumsal genlerine işlediğine vurgu yaptı. Kıbrıs Türklerinin kendi toplumsal varoluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte elde ettiği başarıları örnek aldığını kaydeden Sadrazam, Atatürk'ün Kıbrıs Türklerinin gözünde ulu bir lider olarak yüceldiğini belirtti.

Özkurt: Atatürk'ü gelecek nesillere tanıtmalıyız

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da kurum olarak böyle kapsamlı bir Atatürk sergisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Özkurt, Atatürk sevgisinin Kıbrıslı Türklerin kalbindeki, gönlündeki ve düşüncesindeki yerinin anlaşılması ve genç nesillere aktarılması bakımından da serginin önem taşıdığını ifade etti.

Gürdallı: Her evde fotoğrafı var

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Atatürk ilkelerinin Kıbrıslı Türklerin karakterinin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Farklı görüşten Kıbrıslı Türklerin en büyük ortak yanının, buluştuğu ortak zeminin Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı verdiği yıllardan bu yana "Atatürk" olduğunu vurgulayan Gürdallı, "Kıbrıs'ta sadece kamu kurumlarında değil, köylerde bile gittiğiniz her evde, her kahvede Atatürk fotoğraflarını, resimlerini görürsünüz. Bu Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisinin en açık göstergesidir" dedi.

Ateşin: Sergi büyük önem taşıyor

Serginin küratörü Ayhatun Ateşin ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri çağ görüşü ve bunun nesiller boyu devam etmesindeki hedeflerinin yadsınamaz derecede önemli olduğuna değindi. Ateşin, “Bu sergi gelecek kuşaklara aktarılmaya değer, kalıcı bir kültür ürünü niteliğindedir. Geçmişten günümüze ışık tutması anlamında büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.