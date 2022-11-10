Ama uygulama başlamadı

Ömer KADİROĞLU

Sanayi bölgelerinin organizasyonundan temizliğine, yönetiminden çağdaşlaşmasına uzanacak süreçlerde ciddi düzenlemeler getiren yasa geçtiğimiz ay Meclis onayını aldı ancak henüz harekete geçilmedi.

Ekonomik hayatın kalbi olan sanayi bölgeleri gerek altyapı gerekse çevre temizliği ve düzeni açısından sorunlarla boğuşurken, ülke sanayicisini ve üreticisini daha güçlü kılacak olan yasanın uygulanmasıyla birçok sıkıntının çözülmesi bekleniyor.

Ancak yasanın ne zaman uygulanacağı bilinmezliğini korurken, çevre kirliliği, altyapı eksiklikleri ve düzeniyle sorunlu yerlerin başında gelen Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin acilen ele alınması gerekiyor.

Esnaf şikayetçi

Ekonominin can damarı olan sanayi bölgesinin içler acısı hali birçok kez gündeme gelse de sorunun çözümü için bir adım atılmıyor. Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde çöpler konteynerlerden çevreye yayılıyor ve rögarların tıkanmasına neden oluyor. Dolup taşan konteynerler, rüzgarla beraber çevreye dağılan çöpler insan sağlığını tehdit ederken, yağışlı havalarda bölgede su birikintisine neden oluyor.

Bölgede işyeri bulunan esnaf yetkililerin ilgisizliğinden şikayetçi olurken, sanayi bölgelerinin organizasyonundan temizliğine, yönetiminden çağdaşlaşmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren Organize Sanayi Bölgeleri Yasa’nın hayata geçmesini bekliyor.



Organize Sanayi Bölgeleri Yasa neyi içeriyor

Yasa, ülkemizde sanayi alanında, mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini kapsıyor.



