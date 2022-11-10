Şoför Celal yara almadı

İskele-Lefkoşa ana yolunda akaryakıt tankeri devrildi, kazada yaralanan olmadı. Kaza akaryakıt tankeri sürücüsü 33 yaşındaki Celal Bekiroğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Celal Bekiroğlu, yönetimindeki UC 950 plakalı birleştirilen araç (akaryakıt tankeri) ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pınarlı kavşağı yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması devam ediyor.