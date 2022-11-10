36 saat süren işkence

Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada 27 Ekim'de öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetine ilişkin araştırmalarda ilerleme kaydedildiği, olayın baş şüphelisi olarak Kürt kökenli bir şahsın görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Çıdan’ın Merkezi Cezaevi'nde öldürülmesinden 36 saat önce başlayan işkencenin baş şüphelisinin, Kürt kökenli şahıs olduğunu yazdı.

Gazete, geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen ve olayla ilgili görülen 11 şüpheli hakkında tutukluluk kararı alınmasını amaçlayan mahkeme sürecinin, bir kişi için, güvenlik gerekçesiyle ayrı işletildiği, bu kişinin söz konusu Kürt kökenli kişi olduğunu aktardı.

Mahkeme süresinde Rum polisinin, baş şüpheli olan bu şahıs hakkında yeni delillere ulaşıldığını ve söz konusu şahsın, Çıdan’ın darp edilmesi sırasında kullandığı kesici bir aleti olay bitiminde bir başkasına vererek atmasını istediğinin tespit edildiği vurgulanan haberde, cinayet sebebinin henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Bir mahkum daha ölü bulundu

Gazete bir diğer haberinde ise, Merkezi Cezaevi'nde dün yeni bir ani ölüm olayı daha gerçekleştiğini, yapılan ilk incelemelerde şahsın, uykusu sırasında kusmuğunu yutması sebebiyle boğulduğunu gösterdiğini yazdı.

Haberde ölen şahsın yaş ve uyruğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, bu ölümle birlikte son günlerde cezaevinde ölenlerin sayısının, Çıdan’ın ölümüyle ikiye yükseldiği vurgulandı.

Gazete, Çıdan’ın ölümüyle ilgili 10 gardiyanın açığa alındığını da haberine ekledi.