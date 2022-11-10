Can kaybı olmadı

Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık Covid-19 genel durumunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan 4 bin 461 testle 349 Covid-19 vakası tespit edildi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam ediyor.

İlk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına başlanan hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlarımızın Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir. Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir.

Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir. Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.”

