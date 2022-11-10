40 yaşında veda etti

Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Havva Aksan Ay hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Havva Aksan Ay ile Tansoy Orkut’un kavşakta durmadan yoluna devam etmesi sonucu gerçekleşti.

Her iki sürücünün trafik ihlali sonucu yaşanan kazada yaralanan Ay’ın hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Tansoy Orkut ile yanında yolcu olarak bulunan Ramadan As ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İkisi de kavşakta durmadı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 01.30 sıralarında Güzelyurt–Lefke çift şeritli anayolunda meydana geldi.

Yönetimindeki PT 452 salon araçla Bostancı trafik ışıklarına doğru seyreden Tansoy Orkut, kavşakta durmayıp dikkatsizce Lefke istikametine doğru yoluna devam etti.

Havva Aksan Ay da yönetimindeki ML 887 plakalı salon araç ile Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce yoluna devam etti. Kavşakta durmayan iki sürücünün aracı çarpıştı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Meydana gelen kazada yaralanan ML 887 plakalı araç sürücüsü Havva Aksan Ay ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan PT 452 plakalı salon araç sürücüsü Tansoy Orkut ve araçta yolcu olarak bulunan Ramadan As Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından, Ramadan As ilk yardım servisinde, Tansoy Orkut ise sağ kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.