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4 milyonu kira gelirlerinden

Güneydeki Türk mülkleri için 15 milyon 800 bin Euro’luk bütçe

4 milyonu kira gelirlerinden

   Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinde 2023 yılı için 15,8 milyon Euro’luk gelir öngörüldüğünü; bunun 7 milyon Euro’sunun devlet sübvansiyonu, 4 milyon Euro’sunun da kiralardan elde edilmesinin beklendiğini kaydetti.
   Haberde, bütçede 16 milyon Euro’luk gider öngörüldüğü ve bütçenin 765 bin Euro’luk açık verdiği; bununla birlikte tahsil edilememiş 8 milyon Euro’luk kira geliri bulunduğu ifade edildi.
  Bu arada, Haravgi gazetesi de İçişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili denetimi Başkanlık seçimine kadar maksatlı olarak ertelediğini yazdı.
   Gazeteye göre AKEL Milletvekili Nikos Kettiros, usulsüz şekilde Kıbrıs Türk malına sahip olan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanlarının isimlerini vermeyi geciktirdiğini söyledi.
   Kettiros ayrıca, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin bütçesinin, ihtiyaçlara yetecek bir bütçe olmadığını kaydetti.
 

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