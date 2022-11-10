Kafa dinamo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan sahtekarlık olayı bu kadarı de pes dedirtti. İsminin baş harfleri A.T.K. olan 25 yaşındaki erkek şahıs iddiaya göre; annesinin adına sahte belge düzenledi ve Telsim’den 5 adet akıllı cep telefonu aldı. Zanlı aldığı telefonları satarak, parasını cebe attı.

Durumun anlaşılması üzerine anne şikayetçi oldu. Zanlı sahtekarlıkla para temini, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından gözaltına alındı.

Zanlı dün de tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlının, annesi adına sahte evrak düzenleyerek Telsim mağazasından 5 adet telefon aldığını söyledi. Polis memuru, zanlının telefonları satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini açıkladı. Polise yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını ve soruşturmanın henüz yeni başladığını bildiren Uçar, satılan telefonları kimlerin aldığına dair araştırma yapıldığını söyledi. Alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirten polis memuru, zanlının soruşturma aşamasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, hakkında sahtekarlıkla para temini, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

