Çok sert mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’deki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi ve burada önemli mesajlar verdi. Oktay “Bu projeye karşı çıkanlar karşısında KKTC’yi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bulur” dedi.

Yerleşke projesini “egemen ve iki eşit devlet siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali” olarak niteleyen Fuat Oktay ‘bugün ve yarına dair bir mühürden’ söz etti. Oktay ’Kıbrıs Türkü’nün vuracağı bu mührün biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar yanında olacağız ve bu mühür vurulacaktır” diyerek, yerleşke konusundaki kararlılığı dile getirdi.

Oktay Külliyenin inşaat alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’nin yapılacağı alanı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, proje ile ilgili sunum da yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve TC ile KKTC’den bazı bürokratlar, bugün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında yetkililer, düzenlenen bilgilendirme etkinliğine de katıldı.

Bu mühür vurulacaktır

Proje ile ilgili sunumun ardından konuşan Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’ni “egemen ve iki eşit devlet siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali” ve “bugün ve yarına dair bir mühür” olarak niteledi. Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün vuracağı bu mührün biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar yanında olacağız ve bu mühür vurulacaktır” dedi.

Birçok temasta bulundu

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi Hümeyra Şahin Oktay, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) İş Kadınları Derneği (İKD), Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) üyeleriyle Yeşilyurt’taki Pendaya Garden’da bir araya geldi. Yeşilyurt'ta Pendaya Eko Garden'da "Kadın girişimcilerle ve üreticilerle buluşma" adıyla düzenlenen ve derneklerin tanıtıcı stantları ve ürünlerinin de yer aldığı kahvaltılı etkinlikte, Başbakan Ünal Üstel ve eşi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Resmiye Canaltay, dernek başkanları ve üyeleri yer aldı.

Toplu açılış törenine katıldı

Oktay, daha sonra Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke, Balalan-Yenierenköy ve köy yollarının toplu açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Su Temin Projesi Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısmı tanıtıldı. Kamu Veri Merkezi’ndeki toplu açılış ve lansman törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, bazı milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, toplu açılış ve lansmanı yapılan projelerle ilgili video gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından törende ilk olarak Lefke’ye canlı bağlantı yapılarak, Güzelyurt-Lefke ve Balalan-Yenierenköy yolu ile 90 kilometrelik köy yolunun açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Güzelyurt’a bağlanılarak, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Kamu Veri Merkezi’nin açılışının da yapıldığı törende, protokolün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törende, Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri, KKTC Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, KKTC Nirengi Ağı Projesi, KKTC Mesleki Eğitim Kursları Projesi, Türk Maarif Vakfı Projeleri tanıtımı da yapıldı.

‘Döngü’ adlı sergiyi de gezdi

Oktay, özel yayın için gittiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda “Yayıncılık Tarihi Müzesi” ve “Döngü” adlı sergiyi de gezdi. Oktay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’tan kurum ve sergi hakkında bilgi aldı.





Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022, 10:55