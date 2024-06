Bayram sevinci paylaşıldı

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla Lapta Huzurevi, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’na ziyaretler gerçekleştirdi.

Bayram sevincinin paylaşıldığı ziyaretlerde, Lapta Huzurevi sakinleri ile Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlerin ve Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocukların mutlulukları yürek ısıtan anlara dönüşürken yetkililer duyarlılıklarından dolayı Merit Otellerine teşekkür etti.



Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, bu etkinliklerde gösterilen duyarlılığın ve sevginin topluma karşı sorumluluk bilincini simgelediğini belirterek, "Her zaman bu bilinçle hareket eden Merit Otelleri olarak, bayram coşkusunu paylaşmanın ve toplumun her kesimine dokunmanın önemini vurgulamak isteriz. Bu bayram da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle, sevginin ve paylaşımın gücünü bir kez daha hissettik” dedi.



Gürses sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın yüzlerindeki mutluluk, bizlere en büyük bayram hediyesi oldu. Her bir tebessümün, yüreklerimizi ısıtması ve topluma olan sorumluluğumuzu hatırlatması, bize ayrı bir motivasyon ve mutluluk kaynağı oldu.”

Merit Otelleri olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan dolayı onur ve mutluluk duyduklarını kaydeden Gürses, “Kıymetli büyüklerimize ve geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza umut ve sevgi aşılamak, bizim için değerli bir misyonun parçasıdır” dedi. Merit Otelleri olarak sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Gürses, bu vesileyle herkese mutlu bayramlar diledi.