Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde oturan Sevinç Tozduman Gertik adlı 41 yaşındaki kadın, kendisine fal baktırmaya gelen kadından önce 500 lira aldığı, daha sonra “sana büyü yaptılar, annen ölecek, kısmetin kapalı, bunu bozmak lazım” diyerek 130 bin 300 Türk lirası, ayrıca Bin Euro para temin ettiği iddiasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs mahkemelerinde ilk kez bir ‘büyü’ davası gündeme alınmış oldu. İddiaya göre; Sevinç Gertik ‘Kötülüklerin kendisinden uzak duracağı’ iddiasıyla, adı açıklanmayan kadına Arapça yazılı bir büyü tablosu ve muska verdi. Bu amaçla büyücüye para kaptıran kadın, hayatında hiçbir değişiklik olmayınca polise başvurdu.

Sevinç Tozduman Gertik tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Benzer suçlardan askıda 4 davası olan zanlı hakkındaki olgular aktarıldı.

Büyü yaptı, paraları kaptı

Duruşmada zanlının isminin baş harfleri D.G. olan kadına geçtiğimiz mayıs ayında büyü yaparak, parasını aldığı belirtildi. D.G.’nin kandırıldığını anladığı, polise giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Polis, şikayet üzerine zanlının 13 Haziran’da sahtekarlıkla para temini ve uydurma büyücülük yapma suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı.

Polis, D.G’nin Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, Eylül 2023-Ocak 2024 tarihleri arasında Göçmenköy’de sakin zanlının kendi kametgahı içerisinde, 500 TL karşılığında kendisine Katina kartları ile fal açıp "üzerinde büyü var, annen hastadır ölecek, kısmetin kapalı" dediğini, büyüyü bozmak için 130 bin 300 TL ve bin Euro para aldığını söyleyip, şikayetçi olunduğunu anlattı.

Polis, D.G.’nin, zanlı tarafından "kötülüklerin kendisinden uzak duracağı" amacıyla kendisine verilen Arapça yazılı büyü tablosu ve muskayı polise teslim ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 8 Mayıs 2024 tarihinde benzer suçlardan Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandığını açıkladı.

Aynı suçtan 4 davası var

Polis, zanlının 13 Haziran 2024 tarihinde tutuklandığını, ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının askıda 2 sahtekarlıkla para temini ve 2 de uydurma büyücülük yapma suçlarından 4 meselesi bulunduğunu söyledi.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlının şahsen 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Büyücülüğün cezası bir yıl hapis

Teminata bağlanan ve hakkında dün itibariyle bir dosya daha açılarak, toplam 5 davası askıya alınan zanlı yargılanıncaya kadar serbest kalırken, ceza yasasında büyücülük yapma suçu bir yıl hapis öngörüyor.

Fasıl 154 Ceza Yasasının 304. maddesi, “ gelir ve kazanç sağlamak amacıyla uydurma herhangi bir çeşit büyücülük, sihirbazlık veya hokkabazlık yapan veya talih açmayı üstlenen veya maharet veya herhangi bir doğa üstü bilim dalında, çalındığı veya kaybolduğu farz olunan bir şeyin nerede ve ne biçimde meydana çıkarılacağı konusunda bilgi sahibi olduğunu gösteren herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” düzenlemesini içeriyor.