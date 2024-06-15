Bayramda hücrede

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’taki evinde yapılan aramada 10 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve içerisinde uyuşturucu bulunan 2 adet ucu yanık sigara ele geçirilen Hüseyin Eren Yıldırım dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlı hakkında 7 gün ek süre temin edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspolat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının evine yapılan baskında, 10 gram sentetik cannabionid ve içerlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını belirti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ifadesinde uyuşturucuyu tanımadığı siyahi bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlının aleyhinde 7gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.