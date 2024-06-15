Gerilim yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), 92 milyon TL'lik birikmiş borcu olduğu gerekçesiyle dün sabah Ercan Havalimanı’na giderek, Terminal’in elektriğini kesmek istedi. Sendikanın günler önce bilinen eylemi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Onlarca polis Meriç Trafo Merkezi'nin önünde konuşlandırıldı.

Sendika üyeler, polisi aşarak elektriği kesmek istedi.

Polis, El-Sen üyesi Kıb-Tek çalışanlarının trafo merkezine girişine izin vermedi.

Polisle El-Sen ve sendikaya destek verenler arasında arbede yaşandı.

Arbedenin ardından sendika elektrik kesme eyleminden vazgeçti ancak bu kez haber vermeden harekete geçeceklerini bildirdi.

Tuğcu: Bir gece ansızın keseceğiz

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, "Bir gece ansızın gelip bu elektriği keseceğiz" diyerek, yasaların uygulanmasına engel olduğu görüşünü belirttiği polisler hakkında da şikayetçi olacaklarını açıkladı.

Tuğcu, eylem sırasındaki basın açıklamasında, T&T şirketine yapılan kıyağa ve iltimasa son vermek için trafo merkezine geldiklerini söyleyerek, borcun ödenmesi için verilen sürenin bu sabah dolduğunu belirtti.

3 buçuk yılda 9 kez af yasası

Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın'ın şaibeli açıklamalar yaptığını iddia eden Tuğcu, Kıb-Tek ile T&T şirketinin herhangi bir mutabakata varmadığını, bunun yerine sadece borçların yapılandırması için bir dilekçe verdiğini aktardı.

3 buçuk yılda 9 kez af yasası çıkarıldığını ve son afla birlikte siyasilere yakın kişilere taksitli yapılandırma yapıldığını kaydeden Tuğcu, Kıb-Tek'in "halkın yararına" diyerek Ercan'da yapmaya çalıştığı yapılandırmanın, halkın değil söz konusu şirketin yararına olduğunu belirtti. Tuğcu, Ercan'ın halihazırda çoktan satılmış olduğunu savundu.

Kıb-Tek'in bugün borç kapatmak için bankadan yüzde 55'lere varan faizle borçlandığını fakat buna karşın Kıb-Tek'e ödenmeyen borçlara yüzde 38' faiz uyguladığını dile getiren Tuğcu, aradaki yüzde 18'lik farkın görev zararı olarak halk tarafından ödeneceğini aktardı.

Tuğcu, Ercan'ı besleyen biri 11 KWA, diğer 22 KWA'lık iki ayrı hat bulunduğunu ve sadece "Emrullah Turanlı'nın darphanesi" diye niteledikleri Ercan terminal binasını besleyen 22 KWA'lık kablonun enerjisini kesmeye geldiklerini söyledi.

Peksever: Görevimizi yapmamızı engelleyenler adaletsizliğin yanındadır

Bıçaklı'nın konuşmasının ardından El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever konuyla ilgili yasa ve tüzükleri okuyarak El-Sen'in ayrıcalığa ve adaletsizliğe karşı olduğunu, yasa dışılığa ortak olmayacağını belirtti.

"Görevimizi yapmamızı kim engellerse, bu adaletsizliğin, ayrıcalığın ve adaletsizliğin yanında olacaktır" diyen Peksever, "Bir gece ansızın gelebilir ve bu elektriği kesebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özuslu: Havalimanı sahibi devletten daha büyükmüş imajı yaratıldı

CTP Milletvekili Sami Özuslu da El-Sen'in geçmişte Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi devlet kurumlarının da elektriklerini kestiğini hatırlatarak, şu an "Ercan Havalimanı sahibinin devletten daha büyükmüş" imajı yaratıldığını söyledi.

Özuslu, tahsilat yapmanın neden El-Sen'e düştüğüne anlam veremediğini de belirterek, 92 milyon TL'nin aylık faizinin 3,75 milyon TL'yi bulduğuna işaret etti. Özuslu, "KKTC'de otel yatırımları devam eden T&T şirketi battı mı yoksa iflas mı etti?" sorusunu sordu.

Hükümetin üç ortağına seslenen Özuslu, trafo merkezi önünde yaşanan yöntemi "faşizan" olarak niteledi.