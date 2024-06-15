Soruşturma tamamlandı

Akıncılar’da bir şahsa ait mandıradan kuzu çalan Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker,Emre Dolat ile hırsızlık mal kabulü suçu işleyen İzzet Ertulga dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker ve Emre Dolat’ın 30 adet kuzuyu çaldıklarını söyledi. Polis, zanlılar Özkan ve Gezdigeldi’nin 8 Haziran’da, Dolat ve Diker’in de 9 Haziran’da tutuklandığını belirtti.

Polis, tutuklanan 4 zanlının ifadelerinde kuzuların 4 tanesini İzzet Ertulga’ya sattıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis, Ertulga’nın da 9 Haziran tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlı İzzet Ertulga’nın zanlıların çaldığı 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu piyasa değerinin altında 18 bin TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ahmet Gezdigeldi, Kemal Özkan, Ediz Diker’in ardından Emre Dolat’ın 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç, İzzet Ertulga’nın 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.