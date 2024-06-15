İçici dışarıda satıcı içeride

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire ile Kamerunlu Carila Magha Penn dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Penn’in bir gramdan oluşan uyuşturucu paketlerini 100 Euro’ya sattığı açıklandı.

Penn’in 3 Haziran’da uyuşturucu temin ettiği, 4 Haziran’da 9 kişiye 9 paket uyuşturucu sattığı belirtildi.

Zanlılardan içici konumunda olan Philip teminatla serbest bırakılırken, Carila cezaevine gönderildi.

Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada satışa hazır 14 paket halinde 14 gram, evin yatak odasında ise 54 gram toplam 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, sorgulanan Penn’in 3 Haziran’da whatsaap üzerinden iletişim kurduğu bir şahıstan 4 bin 500 Nijerya Narya’sı vererek 84 gram aldığını, 9 paketini paket başı 100 Euro’ya başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin öğrenci olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, Penn’in ise hem ülkede kaçak yaşadığını hem de yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, Kadyaridzire’nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç, zanlı Penn’in ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.