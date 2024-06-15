Para kaptırmayın

Lefkoşa’da bir kadının fal ve büyü yaparak para teminiyle ilgili tutuklanarak mahkemeye çıkarılması kamuoyunda büyük etki yarattı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, fala ve büyüye inanıp kara kaptırmanın doğru olmadığını söyledi.

Ne dediler?..

Fatma Özentürk

“Fal veya büyü işlerine inanmıyorum. Falcılara ve astrologlara para da vermem. Kahve falına baktıranlar doğru çıktığını söylüyor ancak ben ona da inanmıyorum. Bir aksilik olduğu zaman insanlar hemen büyü yapıldığı inancına kapılıyor ancak ben inanmıyorum.”

Fatma Sivrikaya

“Fala ve büyüye asla inanmıyorum. Bir işim olsun ya da başka bir şey için falcı veya astrologlara para vermem. Kahve falına da inanmadığım için uğraşmıyorum. Kimse geleceği bilemez ki bilse zaten kahin olurdu. Bu gibi işlere inananlar aksilik olduğu zaman hemen “büyü yapıldı o yüzden böyle oldu” diyebiliyor ancak bana göre çok boş bir iş.”

Hüsniye Kızılkara

“Fala ve büyüye yerine göre inanıyor yerine göre inanmıyorum. Fala inanma falsız kalma derler ya o nedenle zaman zaman kahve falı baktırıyorum. Astrolog veya falcılara para vermem sadece kahve falı baktırıyorum ancak o da arkadaşlar arasında.”

Gökhan Yüksel

“Fal ve büyüye kesinlikle inanmıyorum ancak astrolojiye inanıyorum. Yolunda gitmeyen bir işimin olması için falcılara veya astrologlara para vermem. Bu tür işlerle uğraşanlara çağrım bundan vazgeçmeleri ve bilime yönelmeleridir.”

Munise Basri

“Fala veya büyüye inanmam. Eskiden kahve falı bakardım ancak şimdi bakmam da baktırmam da. Bu işlerle uğraşanlar boşuna uğraşıyor. Büyü diye bir şey yoktur yalan dolan ve buna inananlara çağrım boşuna para verip de bu işlere umut bağlamasınlar.”

Akış Soygazi

“ Kahve falına inanırım ve nineme baktırırım. Büyüye asla inanmam. Bir işim olsun diye falcılara veya astrologlara para vermem. Çevremde bazı yaşlılar bir olumsuzluk olduğunda “kesin buna büyü yapıldı” diyorlar ancak ben dediğim gibi büyüye falan inanmıyorum.”

Yıldız Çolak

“Fala ve büyüye inanmam ancak kahve falı evde arkadaşlar arasında eğlence amaçlı baktırıyorum. Bir işimin olması için falcı veya astrologlara para vermem. Bu işlerle uğraşanlara mesajım vazgeçmeleridir. Dua etsinler de olumsuzluklar düzelir. Dualarınızı okuyun evinizi koruyun.”

Münevver Uçar

“Fal ve büyüye kısmen inanıyorum. Benim duygularımı ifade eden bir şey söyleniyorsa falda o zaman inanıyorum. Genelde kahve falı baktırıyorum. Büyü işlerine hiç inanmıyorum. Bir işim olsun diye falcı ya da astrologlara para vermezdim. Bu işlerle uğraşanlara mesajım Allah’ın yolundan gitmeleridir.”