En ucuzu 15 bin TL

Ömer KADİROĞLU



Kurban Bayramı yarın tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da kutlanacak. Kasaplar, kurbanlık satışlarının ilk kez bu kadar az olduğunu belirterek, en ucuz hayvanın 15 bin lira olduğunu söyledi.

Ne dediler?..

Mustafa Ürüncüoğlu

“Kurban satışlarında geçen yıllara nazaran büyük bir düşüş var. Geçtiğimiz yıl 70 kuzu 6-7 dana siparişi almıştık ancak bu yıl yüzde 70’lerde gerileme var. Şu ana kadar 40 kuzu 3 dana siparişi aldık. Geçen yıl 7-8 bin liradan başlayıp 13-15 bin liraya kadar çıkan kurbanlık fiyatları bu yıl 15 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 130-140 liradan aldığımız kuzuyu bu sene 250-300 TL kilosu alıyoruz. Bu sene bir de ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar eskisi gibi kurbanlık alamıyor. Bu kurban bayramında beklediğimiz gibi bir kurbanlık satışı olmadı.”

Ahmet Kamkam

“Kurbanlık satışları bu yıl düşük gitti. Geçen yıl 60 civarı sattığımız kurbanlıkları bu yıl 40’ı bulur diye umut ediyorum. Bazı sabit müşterilerim var ve onlar gelip fiyat sormadan kurbanlığa yazılıyor. Bu sene kurbanlık fiyatlarının kilosu 280 liradır. 50-60 kiloluk bir kuzu 15-20 bin lirayı bulur. Müşteriler gelip kurbanlık sorup fiyatını öğrendiğinde artık tepki veremiyor çünkü zamlara alıştılar ancak yıllardır çalıştığım müşterilerim fiyat da sormadan kurbanlıklarını ayırtıyor. Bu seneki kurbanlık satışlarında umduğumuzu bulamadık.”