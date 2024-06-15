Satışlar durgun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi Suriçi Bölgesi’nin esnafı bayram öncesindeki satışlardan memnun değil. Pahalılık, ekonomik kriz ve aşırı sıcakların da etkisiyle vatandaşın çarşıya inmediğini belirten Gazimağusa esnafı, insanların eskisi gibi bayramlık hediye almadığını söyledi.

Ne dediler…?

Salih Oktay

“Bayram ve babalar günü aynı döneme denk gelmesine rağmen çarşıda hiç bir hareketlilik yok. Öğlene kadar tek tük müşteri geliyor, sonra kimse gelmiyor. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç her geçen gün daha da zorlaşıyor. Parada her gün değer kaybediyor, esnafın durumu perişan.”

Handan Öztürk

“Pahalılık hat safhada, insanlar karınlarını bile zor doyuruyor, kimse çarşıya kıyafet almaya gelmiyor. 10 TL artık kuruş yerine geçiyor. Kıyafet satıyorum, ürün getiriyorum, gümrüğünü ödüyorum ancak hiçbir şey kazanamıyorum.”

Emine Özdağ

“ Her yer pahalı, insanlar alışveriş yapamıyor, kazancımız bize yetmiyor, çarşının durumu bayram öncesinde de içler acısı. Her taraf boş, esnafın durumu perişan.”

Caner Ağdaş:

“İşler berbat, bayram arifesine geldik, turizm sezonu da açıldı ancak çarşı bomboş, kimse çarşıya gelmiyor. Tabi aşırı sıcakların da büyük etkisi var, esnaf bu durumu bu şekilde daha fazla götüremez.”

Jale Altaş

“ İşler kötü durumda, nerede o eski bayramlar. Eskiden burası dolar taşardı, ancak şimdi çarşı bomboş, ne gelen var ne giden, aşırı sıcakların da büyük etkisi var, insanlar evden çıkmak bile istemiyor.”

Hasan Özbil

“Bayram öncesi piyasa durgun, tabi son günlerde yaşadığımız olumsuzluklar, su kesintisi ve elektrik kesintileri bizi olumsuz etkiledi. Aşırı pahalılık işlerimizi mahvetti, çarşıda hiç bir canlılık yok, nerede o eski bayramlar.”

Yılmaz Parlan

“Para birimimizi değişmediğimiz sürece sorun yaşayacağız. Tüm sorunların kaynağı Türk Lirasıdır, her zam, başka bir zammı tetiklemektedir, klasik yöntemlerle çözüm mümkün değildi. Çatı da çökmüştür zemin de, Kıbrıs sorununu çözmedikçe fakirleşmeye devam edeceğiz, zamanı geldi, Türk Lirası’ndan kurtulmak elzemdir.”

Yusuf Yenidoğanay

“Beklentilerin altında bir yaz sezonuna girdik, bayramın piyasaya olumlu bir etkisi olmadı, asgari ücretlinin maaşı zaten yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmiyor. Bu durum da esnafı tabiiki olumsuz şekilde etkiliyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 09:25