Samson cezaevinde

Lefkoşa’da satışa hazır 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık Operasyonu kapsamında tutuklanan Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Samson’un ülkede kaçak yaşam sürdüğü, Emeke’nin ise öğrenci olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlı Samson cezaevine gönderilirken, Emeke tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada operasyon esnasında polisin elinden kaçan bir zanlının ise arandığı belirtildi.

Narkotik Şubede görevli polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın durdurulup, arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama esnasında Kelvin Emeke’nin araçtan inerek, kaçtığını belirtti.

Aracın yolcu koltuğunun altında satışa hazır 28 ayrı pakette toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilerek, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını kaydeden polis, kaçan zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, Nathaniel Samson’un önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, verilen bilgi üzerine zanlı Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu olan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Polis, operasyon esnasında kaçan şahsın arandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını; Samson’un 16 Ekim 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Emeke’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Samson’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Emeke ise 300 bin TL tutarında kefalet senedi ve 30 bin TL nakit teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

