Kuzey Kıbrıs’ta vatani görevini yapan, Malatyalı Piyade Er Uğurcan Işık, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Kazada, 11 asker de yaralandı.

Kaza dün saat 09.00 sıralarında Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anayolun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada, askeri jeep Güzelyurt istikametine doğru giderken, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Havva Dağman Yırık (K-58) yönetimindeki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçerken aracın sol yan kısmı ile sağ dikiş aynasına çarptı.

Askeri araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve takla atıp sol yan tarafı üzerine devrildi.

Kazada, askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Malatyalı Piyade Er Uğurcan Işık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatar taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazasında şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaralı askerleri ziyaret etti.

Meclis Başkanı Töre, kazada şehit olan askeri personel için de başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de trafik kazasında yaralanan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



