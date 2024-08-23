İşlediği suçlardan dolayı tutuklu yargılanmak üzere 2 ay önce yeni cezaevine gönderilen Enver Algun, teminat şartlarının değiştirilmesi amacıyla dün mahkeme huzuruna çıktı.

Kendisine söz hakkı verilmesi üzerine cezaevinde yaşadıklarını anlatan Algun, koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkum olduğunu belirterek “hayatımda görmediğim uyuşturucu türlerini burada gördüm” dedi.

Yargıç huzuruna çıkan sanık, “Ne olur koğuşumu değiştirin, akıl sağlığımı yitireceğim” dedi.

Gözyaşlarını tutamadı

Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan evi tüfekle basıp, ateş açan, evdeki 500 bin TL’yi aldığı iddia edilen ve "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, şiddet kullanma tehdidi" suçlarından yargılanmak üzere 12 Temmuz 2024 tarihinde cezaevine gönderilen Enver Algun dün avukatı ile teminat değişikliği talebiyle Lefkoşa

Kaza Mahkemesine çıktı.

Ancak avukatı, daha duruşma başlamadan tutuksuz yargılanma talebiyle ilgili teminat değişikliği ile ilgili başvurusunu geri çekti.

Yargıç karşısında çıkan sanık Algun ise gözyaşı dökerek, koğuşunun değişmesini talep etti. Sanık şunları söyledi:

“45 yaşındayım, hayatımdaki olumsuz gelişmelerden dolayı 36 yaşında en sevmediğim şeye uyuşturucuya başladım. Tedavi gördüm, zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 ay önce yargılanmak üzere cezaevine gönderildim. Cezaevi tıklım tıklım. İki gün önce 10 kişi şartlı tahliyeden serbest bırakıldı ama hala 13 kişiyle bir koğuşta kalıyoruz.

Hepsi de bağımlı. Hayatımda görmediğim, duymadığım uyuşturucu türlerini cezaevinde gördüm. Yargılanmak için cezaevine gönderildim ama içeride ceza çekiyorum.

Lütfen beni C-16 koğuşuna Tekin Arhun’ın yanına gönderin, orada boş yer var. Yoksa akıl sağlığımı yitireceğim.”

Zanlının bu beyanları üzerine Yargıç Nuray Necdet cezaevi yönetiminin vermiş olduğu kararlara müdahale edemeyeceğini, konuyu avukatıyla görüşmesi ve bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Sanığın, 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.30 sıralarında babasına ait çifte kırma av tüfeğiyle Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait ikametgahın avlusuna izinsiz girdiği, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırdığı belirtmişti.

Sanığın içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiğiyle salondaki kapı camı ve aynayı kırdığı, yanındaki duvara ise bir el ateş ederek, 4 santim çapında delik oluşmasına neden olduğu kaydedilmişti.

Sanığın daha sonra ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolapta poşet içerisinde bulunan 500 bin TL nakit parayı çaldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan sanık 12 Temmuz 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 09:53