Beğeni topladı

Engelsiz Sanat Gecesi’nin dokuzuncusu bu yıl gerçekleştirildi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği öğrencilerinin gösterisiyle başladı.

Program, LTB Engelsiz Halk Dansları ile devam etti. Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Algım Özel Eğitim Merkezi, Müzika Sanat, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, LTB Ritm'orkestra, Engelsiz Yaşam Evi ve Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencileri de sahne aldı.

Etkinlik, tüm ekiplerin pankartlarıyla yer aldığı final bölümünde izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Gösterilerin hazırlanmasına katkı sağlayanlara gecede sertifikaları verildi. Program, tüm okulların temsilcilerinin katıldığı kapanış gösterisiyle sona erdi.

