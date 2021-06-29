Önder’in gözyaşları

Suna ERDEN

Lefkoşa Merkez Postanesinin ayrım bölümünde görevli olduğu dönemde yurt dışından getirilen değerli eşyaları ayırma esnasında çaldığı, bunları başkalarına sattığı gerekçesiyle yargılanan Önder Ilgın’ın cezası belli oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın işlediği suçun çok ciddi olduğu ve halkın devlet kurumlarına olan güveni sarstığı belirtildi.

Çaldıklarını evine sakladı

Kararda 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postanesinde memur olarak çalışan Önder Ilgın’ın, Ercan Havaalanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşyaları, cep telefonlarını, kol saatlerini, bijuteri ve konfeksiyon malzemelerini kapsayan 3 bin ayrı parçadan oluşan 300 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra 3 bin adet mektubu Posta Dairesine ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çaldığı belirtildi.

Sanığın Değirmenlik’teki evinde yapılan arama neticesinde 13 ayrı PTT çuvalı içerisindeki bahse konu eşyaların bulunup emare olarak alındığı kaydedildi. Sanığın çaldığı elektronik eşyaların bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da KKTC’de sattığı belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdiklerini ifade etti.

Sanığın çok ciddi bir suç işlediğini kaydeden İnan, devlet kademesinde çalışan bir kişinin bu tür bir suç işlemesinin toplumda çalışmış olduğu devlet kurumuna karşı güvensizlik oluşturduğunu belirtti.

Yargıç Umut İnan, sanığın mağdur ettiği insan sayısının çok olduğunu belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

İnan, sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 10:09