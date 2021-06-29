Kötü kader

Ömer KADİROĞLU

Girne -Tatlısu anayolunda dün sabaha karşı meydana gelen kazada 30 yaşındaki Bertan Yeler hayatını kaybetti. Kaza, Yeler’in virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Birol Kaki (45) yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yeler, kaza mahallinde yaşamını yitirirken, Birol Kaki ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jacquline Amanda (K-54) yaralandı. Kaki’in kaza esnasında 145 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaki alkollü çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece 01.20 sıralarında, Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında seyreden Bertan Yeler, sola meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizlik sonucu yönetimindeki NM 661 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen sürücü Yeler, o esnada 145 miligram alkollü içki tesiri altında karşı istikametten gelmekte olan Birol Kaki yönetimindeki NV 007 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan Yeler, olay yerinde vefat etti. NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol Kaki ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jacquline Amanda Duba yaralanarak, Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jacquline Amanda Duba Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken, Birol Kaki Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Soruşturma devam ederken, kaza esnasında alkollü olan sürücü Kaki, tedavisinin arından ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak.