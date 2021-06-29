Tarihi surları alevler sardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Türk Gücü Canbulat futbol sahası içerisinde yapılan çalışmalar sırasında yangın çıktı.

Kale direkleri kesilirken, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın kuru oltalarla sarılı tarihi surlara da sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangına neden olan 34 yaşındaki H.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gerekli önlem alınmadı

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, yangın dün saat 15.00 sıralarında çıktı. H.G’nin Gazimağusa Türk Gücü Canbulat futbol sahası içerisinde kale direklerini spiral makinesi ile kestiği sırada gerekli önleyici tedbirleri almayı ihmal ettiği ve makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın meydana geldiği belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından müdahale edilerek, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük kuru ot tamamen yandı.

Spiral makinesini kullanan H.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.