Kalplerde yaşayacak

Ömer KADİROĞLU

TMT eski mensubu, Başöğretmen ve emekli bürokrat olan Güzelyurt sakinlerinden Mustafa Egemen dün son yolculuğuna uğurlandı. Kalp yetmezliği sonucu geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden Egemen, Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Egemen’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Üç çocuk babası 6 torun sahibi Egemen’in vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü.