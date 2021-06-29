Elektrik üretimi yetersiz kaldı

Hava sıcaklarının yükselmesi klima kullanımını artırdı, Teknecik’te 3 jeneratörün arızalı olması ve sıcak havayla birlikte artan elektrik kullanımı nedeniyle üretim yetersiz kaldı.

KIB-TEK, dün birçok bölgede elektrik kesintisine gitti.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, kesintilere bugün de devam edileceğini, eski santrallerin devreye alınmasının ardından kesintilere son verilmesinin beklendiğini söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Teknecik’te bulunan sekiz dizel jeneratörden üçünün arızalı olduğunu bakım ve yedek parça temini yapılamadığı için söz konusu jeneratörlerin devreye alınamadığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının artmasından dolayı enerji tüketiminin arttığına ancak üretilen enerjinin yetersiz olduğuna dikkati çeken Gürcan Erdoğan, toplumun elektriksiz kalmaması adına üretim maliyeti yüksek olsa da termik santralleri yeniden hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, eski santrallerin devreye alınmasının ardından bugünden itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini kaydetti.

Bazı bölgelerde kesinti olacak

Bu arada bugün Gazimağusa’ya bağlı bazı yerlere orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Akdoğan Stadyumu ve bölgesine, bölgedeki su motorlarına, Akdoğan Aket Tesisleri ve su kuyularına elektrik verilemeyecek. Gazimağusa’da ise 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri Gülseren Kışlası, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Topçu Birliği ve su arıtma tesislerine elektrik verilemeyecek.

Bostancı bölgesinde de 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında olacak.