Karar sonrası çılgına döndü

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dikmen’de 2017 yılında S.K.’ye (E-24) tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan İşlek ile suç ortağı olduğu belirtilen İlkay Tosun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Tosun’un S.K.’nin olay mahallinde bulunmasını sağladığına, İşlek’in ise tecavüz ettiğine bulgu yaptı.

Mahkeme, tecavüzü gerçekleştiren İşlek’i 12 yıl, suç ortağı olan Tosun’u 8 yıl hapse mahkûm etti. Kararda, sanık Tosun olmasaydı tecavüz olayının gerçekleşmeyeceği vurgusu yapıldı.

Kararın ardından Tosun gözyaşlarına boğuldu, İşlek ise sinir krizi geçirdi.

Saatlerce karar okundu

Ağır ceza mahkemesinde saat 10.00’da başlayan karar oturumu 12.15’e kadar sürdü. Yargıç Rauf Kürşad, 2 saati aşkın bir süre mahkûmiyet kararını okudu.

Daha sonra mahkeme ceza kararı için oturumu saat 13.45’e erteledi. Ceza kararı için saat 13.45’te başlayan oturumunda Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanık İşlek’in S.K.’ye tecavüz ettiğine, Tosun’un ise olayın gerçekleşmesine yardım ettiğine vurgu yaptı.

Olay gününü anlatan Kürşad, 29 Temmuz 2017 tarihinde Tosun’un dertleşmek ve içmek için S.K.’yi Boğaz Piknik alanına çağırdığını söyledi.

Kürşad, S.K.’nin piknik alanına gittiğini, kısa bir süre sonra da Hasan İşlek’in oraya ulaştığını ifade etti.

Kürşad, Tosun ile İşlek’in S.K. gelmeden önce telefonla konuştuklarının belirlendiğini açıkladı. Yargıç, İşlek’in kısa süre sonra S.K. ile Tosun’un yanına gitmesinin piknik alanına yakın bir yerde olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Yargıç, mağdur kadının ifadesinde bira içtiklerini, 3 bardaktan sonra kendisinden geçtiğini söylediğini anlattı.

Kürşad, daha sonra sanık İşlek ile S.K.’nin aynı araçla alandan ayrıldıklarını, Tosun’un da onları araçla takip ettiklerini ifade etti.

Dikmen’e varıldığında benzin istasyonunda durulduğunu kaydeden Yargıç Kürşad, bu esnada kendisini iyi hissetmeyen S.K.’nin Tosun’un yardımıyla onun aracına bindiğini açıkladı.

Yargıç Kürşad, Tosun’un S.K.’yi kendi evine götürdüğünü, onu alt katta yatırdığını, kendisinin de üst katta kızıyla uyuduğunu ifade etti.

Taytımı sen mi çıkardın?

Sabah uyunan S.K.’nin Tosun’a taytımı sen mi çıkardın? şeklinde soru yönelttiğini, onun da evet sıcak almıştın dediğini kaydeden Yargıç, genç kadının gece olanları hatırlamaya başladığında İşlek’in kendisine tecavüz ettiğini anladığını açıkladı. Yargıç, Tosun’un evinden ayrılan genç kadının nişanlısının işyerine gittiğini, yaşananları anlattığını ve polise şikayetin yapıldığını ifade etti.

Rıza değil tecavüz

Sanık İşlek’in tecavüz suçlamasını kabul etmediğini ancak S.K.’nin rızasıyla cinsel ilişki yaşadıklarını öne sürdüğünü belirten Yargıç Kürşad, mahkemeye sunulan emareler ışığında S.K.’nin alkolden dolayı kendisine olmadığına bulgu yaptıklarını ifade etti.

Yargıç, kendisinde olmayan bir kişinin rızasının söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Yargıç Kürşad, hem Tosun’un hem de İşlek’in olaydan bir gün sonra Rum tarafına gitmiş olmalarının da suçla bağlantıları olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, tüm olguları titizlikle incelediklerini, savcılığın tecavüzün gerçekleştiğini şüpheden ari bir şekilde ispatladığını söyledi.

Sanıkları yargılandıkları davalardan suçu bulup mahkum ettiklerini açıklayan Kürşad, ceza takdirinde suçun vahameti, oluş şekli roller, kamu yararı açısından önemi, ağırlaştırıcı ve hafifleştirici etkenleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç, tecavüz ve kadına karşı şiddet olaylarının son zamanlarda arttığını ifade ederek, bu tür suçların önlenmesi için ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tecavüze yardım etti

Kürşad, sanık Tosun’un olayda suç ortağı olduğunu ifade ederek, “Eğer sanık yardım etmeseydi, S.K. tecavüze uğramayacaktı” dedi.

Hafifletici etkenlere de değinen Yargıç, gittikleri Rum kesiminden kendi istekleriyle dönmelerini dikkate aldıklarını söyledi.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, sanıkların her ikisine de uzun süreli hapis cezaları vermeye karar verdiklerini söyledi. Yargıç, Hasan İşlek’i tecavüz suçundan 12 yıl, Tosun’u da suç ortaklığından 8 yıl hapse mahkum etti.

Kararın ardından sinir krizi geçiren İşlek, polisler tarafından güçlükle zapt edildi. İlkay Tosun ise gözyaşlarına boğuldu.