‘Milyoner olma hayali’

Ömer KADİROĞLU

KKTC hükümetinin 13’üncü maaşlar için dün çarşıya 350 milyon dolayında para akıtması üzerine çarşıya canlılık geldi.

Vatandaşların önemli bir kısmı marketlere akın ederken, bir kısmı da ‘milyoner olma’ hayaliyle piyango bayilerinin yolunu tuttu. Devlet Piyangosu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olarak Bir milyon 750 bin Türk Lirası dağıtacak. Milli Piyangonun büyük ikramiyesi ise 80 milyon lira.

Vatandaşlar ne dedi…?

Mahmut İslamoğlu

“Şans oyunu oynuyorum ancak şimdiye kadar amortiden başka bir ikramiye kazanmadım. Yılbaşı özel çekilişi için belirlenen 80 milyon ve Bir milyon 750 bin Türk Lirası güzel paralar olduğundan ben de şansımı deneyeceğim.

Böyle bir paranın kazanılması insanı şımartıyor. Bilet aldığım zaman ikramiye kazanma durumunda biraz kendime ayırır, geriye kalanı çocuklarıma dağıtırım. Bu yaşımdan sonra ben böyle yüksek miktarlarda parayı ne yaparım ki çocuklarıma vermekten başka.”

Perihan Uzun

“Şansımı denemek amacı ile piyango biletlerinden zamanında çok aldım ancak hiçbir ikramiye kazanmadım.

Yılbaşında Milli Piyango 80 mlyon Devlet Piyangosu ise Bir Milyon 750 bin Türk Lirası ikramiye veriyor ancak ben bu biletlerden almayacağım. Bende ikramiye kazanacağım şansı olmadığını düşünüyorum. Halimize şükretmemiz gerekiyor. İyilik sağlık olduktan sonra insana kazandığı para da yeter.”

Cemal Erkurtuluş

“Piyango bileti sürekli olarak alıyorum. Her zaman bir tane milli piyango bir tane de devlet piyangosu alıyorum. Yılbaşı özel çekiliş biletlerinden de aldım. Bu yılbaşında yine çok güzel ikramiyeler verileceği için şansımı denemek istedim. Bu konuda pek şanslıyım diyemem ancak şeytanın bacağını kırarsam altı kızım var kirada oturuyorlar onlar için birer ev alırım. Kendim için bu yaştan sonra pek bir şey yapma planım olmadı, bu parayı kazanırsam çocuklarımın refahı için harcayacağım.”

Aynur Vurman

“Çok zaman önce piyango bileti alıp şansımı deniyordum ancak uzun zamandır almadım. Yılbaşı özel çekiliş biletlerinden de almayı düşünmüyorum çünkü pek şansım olduğunu düşünmüyorum. Oynadığım zamanlarda amorti dahi kazanmadım o yüzden artık hiç şansımı denemek istemiyorum.”

Mustafa Karşılı

“Her zaman piyango bileti alıp şansımı deniyorum. Şimdiye kadar en fazla kazandığım ikramiye amorti oldu ancak umudumu hiç yitirmedim ve şansımı denemeye devam ediyorum.

Her çekilişte dört beş tane bilet alıyorum. Yılbaşı özel çekilişi için Devlet Piyangosu aldım. İkramiye kazanırsam bu yaştan sonra çocuklar ve torunlar faydalanacak. Büyük ikramiye kazanmam durumunda çocuklarım ve torunlarımın rahatı için parayı onlara vereceğim.”

Sinan İnandım

“Şans oyunlarına pek umut bağlamadım ve hiçbir zaman şans oyunlarını oynamadım. Çok para kazanarak hayatı sıkıntıya giren insanlar görüyorum bu nedenle yılbaşı özel çekilişindeki ikramiyeler de beni teşvik etmiyor. Çok paranın insanı değiştirdiğine inanıyorum.”

Fatma Biçek

“Şansımı denemek amacıyla zaman zaman piyango bileti alıyorum. Şimdiye kadar en fazla Bin TL kazandım. Milli Piyango ve Devlet Piyangosu yılbaşı ikramiyeleri cezbeden rakamlardır bu nedenle ben de bir çeyrek bilet be KKTC Piyango biletinden alarak şansımı deneyeceğim. Şeytanın bacağını kırar da ikramiye kazanırsam iyi bir evde yaşamak için harcama yapardım. Ayrıca çocuklarımın geleceği için harcamalar yapar aynı zamanda yardım kuruluşlarına da verirdim. İlk yapacağım düzgün bir evde oturabilmek için harcama yapmak olur.”

Yusuf Gökoluk

“Şans oyunları oynamıyorum. Şans oyunlarından büyük paralar kazanan kişilerin hayatlarının hep kötüye gittiğini gördük ve duyduk, bu nedenle oynamıyorum. Şans oyunundan bir kez ikramiye kazanan kişilerin hep kaybettiğini duyduğum için sıcak bakmıyorum.”

Fahri Hacıveli

“Şans oyunları oynuyorum ancak birkaç defa amorti kazandım. Amorti dışında bir ikramiye kazanmadığım için artık vazgeçtim oynamıyorum. Yılbaşı ikramiyeleri yüksek güzel rakamlar ancak şansımın olmadığını düşündüğüm için artık şans oyunu oynamayacağım.”

Kazım Altıncıoğlu

“Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde Bir milyon 750 Bin Türk lirası ikramiye verecek olması insanları cezbediyor. Ben de yılbaşı özel çekilişi için iki adet bilet aldım. Daha önce de ara ara bilet alarak şansımı deniyordum ancak kazandığım en büyük ikramiye amorti oldu. Şeytanın bacağını kırar da büyük ikramiyeyi kazanırsam şu anda ne yaparım diye bir planlama yapmadım. Eğer bu ikramiyeyi kazanırsam parayı bir bankaya koyar nasıl değerlendireceğimi planlarım, ona göre harcama yaparım. Plansız harcama olursa on milyon da olsa ertesi güne paradan hiç bir şey kalmaz.”

Rüştiye Gökpınar

“Milli Piyango ve Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişi biletlerinden şansımı denemek amacıyla aldım.

Her iki biletin de ikramiyeleri çok güzel. Zaman zaman bilet alarak şansımı denesem de en fazla kazandığım ikramiye amorti olmuştur. Eğer Milli Piyango veya Devlet Piyangosunda büyük ikramiyeyi kazanırsam çok sevdiğim bir yakınımın maddi bir sıkıntısı var öncelikle onu kapatırım. Geriye kalan paranın bir kısmı ile Çağlayan Çocuk Yurdu’ndaki çocukların tümüne yardımlar yapardım. Elimde kalan paranın son kuruşuna kadar da yurt dışında olan ülkemiz insanlarından çok bilgili insanlar var bunların çalışabileceği alanlar oluşturur onların ülkemiz için çalışmasını sağlardım.”

İsmail Yumurtacıoğlu

“Henüz almadım ancak Devlet Piyangosu alarak yılbaşı özel çekilişinde ben de şansımı deneyeceğim. 1 milyon 750 bin Türk Lirası kesinlikle güzel bir paradır. Arada bir devlet piyangosu veya Milli Piyango alarak şansımı deniyorum. Şimdiye kadar kazandığım ikramiye 50 veya 100 TL olmuştur. Büyük ikramiyeyi kazanırsam esnaf olduğum için dükkânıma ve en önemlisi çocuklarımın geleceği için yatırımlar yaparım. Hayatıma kaldığım yerden devam ederim”