6 kişi poliste

Girne Cürümleri Önleme Şubesi ile Adli Şube ekipleri, ülkenin iki bölgesinde 25’i aşkın evi soyan 6 kişilik çeteyi yakaladı.

Girne ve Gazimağusa’da meydana gelen ev soygunlarının izini süren ekipler dün 6 zanlıyı tespit ederek tutukladı.

Elde edilen bilgilere göre; 2019 yılı Kasım-Aralık ayları arasında Girne ve Gazimağusa’da 25’i aşkın evde hırsızlık olayları yaşandı. Evlerden değerli eşyalar, altın, nakit paralar çalınırken, hırsızların izini süren Girne Cürümleri Önleme Şubesi ile Adli Şube ekipleri dün söz konusu suçları işlediklerini tespit ettikleri 6 kişiyi yakaladı. Polisin uzun süren takibi sonucu kaldıkları yerde yakalanan zanlıların tasarruflarında çaldıkları da ele geçirildi. Yakalanan zanlıların bugün Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.