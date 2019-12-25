Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; vatandaşların “istifa” çağrılarını dikkate alan Atakan, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ersin Tatar’a görevinden istifa etmek istediğini bildirdi.
Başbakan Tatar ise tüm sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığına değil hükümete ait olduğunu söyleyerek, önümüzdeki yıl mali olanakların yollar, için harcanacağını söyledi. Bunun üzerine Atakan’ın istifa kararını ileri götürmediği ancak bugün basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.
Tatar kabul etmedi
Ulaşıma Bakanı Tolga Atakan dün akşam istifasını sundu
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; vatandaşların “istifa” çağrılarını dikkate alan Atakan, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ersin Tatar’a görevinden istifa etmek istediğini bildirdi.
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YORUMLAR
mimar ozlem ozogmen boyaci -memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat batırır. birileride tilki kuyruyla ugrasiyomus bi tehtit etde bari korksun bu tilkicikler. ulkemden sahislardan talan ettiklerin hortumladiklarin caldiklarin nasil iade ederim faizleriyle onun kuyruklarini bagla boyun kaleci 60 serdar denktas uckagittas yukardaki gercekler uctas-uckagittas a nasil cup diye uyuyo