Tatar kabul etmedi

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; vatandaşların “istifa” çağrılarını dikkate alan Atakan, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ersin Tatar’a görevinden istifa etmek istediğini bildirdi.

Başbakan Tatar ise tüm sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığına değil hükümete ait olduğunu söyleyerek, önümüzdeki yıl mali olanakların yollar, için harcanacağını söyledi. Bunun üzerine Atakan’ın istifa kararını ileri götürmediği ancak bugün basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendireceği öğrenildi.