Trafik terörüne karşı isyandayız

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Turunçlu kavşağı yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir çocuk annesi 41 yaşındaki Esra Korcan yaşamını yitirdi.

Hüseyin Yusuf Erçika (59) isimli sürücünün aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyersiz orta refüjü atlayarak karşı şeride geçtiği ve Esra Korcan’ın kullandığı araçla yüz yüze çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonrasında araçlar hurdaya dönerken, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde çalışan Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetti. Korcan’ı ölüme götüren Erçika ise hastaneye kaldırıldı.

Ölümlü kazanın duyulması sonrasında hem dikkatsiz sürücü, hem de ana yollara hala koruyucu bariyer yerleştiremeyen hükümet eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarda çok sayıda vatandaş ilgili bakanın istifasını istedi.

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 07.45 sıralarında,

Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yönetimindeki KB 685 plakalı araçla Gazimağusa’ya doğru seyreden Hüseyin Yusuf Erçika, Turunçlu yol kavşağı yakınlarında, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek, o esnada Lefkoşa’ya doğru giden Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç savrulurken, Esra Korcan hurdaya dönen arabasında ağır yaralandı. Korcan, aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahallinde yaşamını yitirdi.

Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Esra Korcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Herkes isyan etti

Evli ve 15 yaşında erkek bir çocuk sahibi olan Esra Korcan’ın ölümü hem ailesini hem de vatandaşları yasa boğdu.

Bugün toprağa verilecek olan Korcan’ın ölümüne üzülen vatandaşlar aynı zamanda isyan da etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan vatandaşlar, 6 Ekim tarihinde

Turunçlu- Ulukışla kavşağında meydana gelen kazada Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ile Aysın Amasyalı’nın yaşamlarını yitirdiğini hatırlatarak, yetkililere veryansın etti.

Vatandaşlar, ölüm yolu haline gelen Turunçlu kavşağında önlem alınmamış olmasını eleştirdi. Vatandaşlar neden yolda bariyer olmadığını sorguladı.

Vebali sorumluların

Sorgulayanlardan biri de aynı yerde abisi Yahya Amasyalı’yı yitiren Uğur Amasyalı oldu.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Uğur Amasyalı şunları belirtti: “Aynı yerde canımızdan can alan abim ve yengemin ölmesine vesile olan katil yollarınız yine canımızı yaktı…

Ama yine kimse kılını kıpırdatmıyor, sadece başınız sağ olsun demekle geçiyor… Bu acıları yaşamamıza vesile olan kişiler umarım ölen suçsuz günahsız insanların vebali üstünüzden kalkmaz....”

Bakanlık mesaj yayımladı

Bu arada Sağlık Bakanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.”