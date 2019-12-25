Çok zaman aldı

Suna ERDEN

Gönyeli’de evinin önünden kaçırılarak Alayköy’de boş bir araziye götürülen ve elleri ile ayakları bağlandıktan sonra darp edilen 74 yaşındaki Süheyla Argüden olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda şüpheli görülerek tutuklanan ve geçtiğimiz hafta teminatla serbest bırakılan Danyal Özdilaver’in ardından iki şüpheli daha yakalandı. Şu anda sadece şüpheli sıfatında bulunan zanlılar S.Y. (E-25) ve G.U.(E-29) dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Aralık tarihinde Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip kaçırıldığını, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra, kafasına tabanca dayandığını söyledi. Polis, İki maskeli şahsın kafasına tabanca dayadıkları Argüden’e “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve Bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Polis, incelenen telefon sinyallerinde zanlı S.Y.’nin kullanımındaki hattın olayın gerçekleştiği güzergâhlara takıldığını belirtti.

Polis, zanlı S.Y.’nin konu telefonu G.U.’ya verdiğini ve telefonun henüz bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, soruşturma amaçlı üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlıların avukatı, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk süresi verdi.