Meslek hayatı bitti

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan köylüsünün ülkeye kaçak et sokmasına göz yumduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru Mehmet Levent Karadayı hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın 450 kilo kaçak etin ülkeye sokulmasına göz yumduğu belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanık Mehmet Levent Karadayı’nın “mevkiini kötüye kullanma suçu”ndan yargılandığını belirtti. Sağer, söz konusu suçun bir yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, polis memurunun devlet tarafından sınırda suç işlemesinin engellenmesi için görevlendirildiğini ve polisin köylüsü olduğu için söz konusu şahsın ülkeye 450 kilogram dana ve kuzu eti geçirmesine göz yumduğunun altını çizdi.

Sağer, sanığın hapis cezası alması durumunda görevinden men edilip, emeklilik hakkını kaybedecek oluşunu lehine değerlendirmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 5 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.