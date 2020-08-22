Benzer suçları var

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Turgut Şenol hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şenol, 3 gün süren soruşturmanın ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 100 liraya yarım gram sentetik cannabionid (Bonzai) aldığını itiraf ettiği belirtildi. Benzer suçlardan hakkında askıda davaları olan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Ağustos 2020 tarihinde zanlı Turgut Şenol’un Kermiya bölgesindeki evinde yapılan aramada içinde sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde olan tütünle karışık 3 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Ağustos’ta aranan bir şahıstan 100 TL’ye yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde aldığına dair gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan askıda davaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.