‘Hedef adam’ ne diyor?

Suna ERDEN

Eski erkek arkadaşını öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Sevil İleri (29), ona yardımcı olduğu iddia edilen Durmuş Kaya (44) ve 2 bin 500 lira karşılığında cinayet işlemeyi kabul eden Murat Gören (27) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada üç zanlının bazı beyanlarda bulunduğu, bunların araştırılacağı ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in adam öldürmek için gizli ittifak kurmak suçundan tutuklu olduklarını anımsattı. Polis, Sevil İleri’nin peşini bırakmadığı gerekçesiyle Sadık Akan isimli şahsın öldürülmeye çalışıldığını belirtti. Polis, İleri ile Kaya’nın cinayeti işlemesi için Murat Gören ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Polis memuru, cinayeti işlemek için 2 bin 500 lira alan Gören’in öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini ifade etti.

Olayın Durmuş Kaya’nın itirafları üzerine ortaya çıktığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, üç zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, bunların araştırılacağını söyleyerek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada hedef haline gelen Sadık Akan’ın da ifadesine başvurulduğu ve ifadesinin alındığı bildirildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Sadık Akan, eski sevgilisinden daha çok, onun ailesini suçluyor.