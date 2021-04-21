Federasyon istenci Dikmen’de alevlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde “Barış Ateşi” etkinliklerine başladı. Bu çerçevede, ilk “Barış Ateşi” Dikmen’de yandı.

Yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Alpay Çelebi, federasyonun sadece Kıbrıslı Türklerin değil hem Kıbrıslı Rumların hem de Türkiye, Yunanistan ve Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi. Çelebi, federasyonu öldürmeye çalışanlara inat, tüm dünyaya federasyonu haykıracaklarını belirterek, Kıbrıslı Türklerin federasyon istencinin artarak devam ettiğini savundu.



Etkinliğe destek veren Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de kısa bir konuşma yaparak, uluslararası hukuka, özgürlüğe ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu, toplum için yıllardır yanan barış ateşinin tekrardan alevlenmesini önemli bulduğunu söyledi.

Erhürman: Kıbrıs Türk Halkı çözüm istiyor

“CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, Kıbrıs Türk halkının çözüm istediğini vurgulayarak, gerçekleşebilecek tek çözüm formülünün siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu söyledi. “Tek yürek, tek beyin olma zamandı geldi” diyen Erhürman, insanların göç etmesini istemediklerini, çocukların geleceklerini bu topraklarda kurmalarını istediklerini vurguladı. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını söyleyen Erhürman, “Bu ülke çözümsüzlüğe mahkûm edilemez” dedi.

İnsan onuruna yaraşır bir hayatı bu topraklarda kurmak istediklerini kaydeden Erhürman, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi, kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve elbette çözüm istiyoruz. Hep barışı istedik, hep barış istiyoruz” dedi.