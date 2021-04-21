Kuzeyde 86, güneyde 941 vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 86, Güney Kıbrıs’ta 941 yeni vaka belirlendi, bir kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de son 24 saatte toplam 9 bin 184 test yapıldı, 69’u yerel 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 69 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, 23 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-4, Surlariçi-1, K.Kaymaklı-2, Gönyeli-5 ,Ortaköy-2 , Taşkınköy-1, Yakındoğu Bulvarı-1, Kumsal-1, Haspolat-2, Sanayi Bölgesi-1, Hamitköy-2,Yılmazköy-1

Girne: Girne Merkez-9 ,Zeytinlik-2,Karaoğlanoğlu-1, Alsancak-4 ,Çatalköy-4 ,Dikmen-1, Karakum-2 ,Karşıyaka-1, Lapta-1,Taşkent-1.



Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4, Yeniboğaziçi-3, Paşaköy-1, Dumlupınar-2, Salamis Yolu-1, Baykal-1, Larnaka Yolu-2, Tuzla-1, Sakarya-2İskele: Yenierenköy- 3.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakaları rekor seviyeye ulaştı.

Son 24 saatte yapılan 56 bin 768 test neticesinde rekor olarak addedilen 941 yeni vaka belirlendi.

Rum yetkililerin açıklamasına göre, 69 yaşındaki ilk doz aşısı olan erkek hasta da hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 295’e, vaka sayısı ise 58 bin 22’ye yükseldi.

Hasta sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Tedavi gören 277 kişiden 68’inin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 10:09