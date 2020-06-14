Bereket’in hellimlisi ile güne başladı

Akıncı çifti Arasta’yı gezdi, bereket fırını’nın hellimli pidesi ile güne başladı

Bereket’in hellimlisi ile güne başladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte bu sabah Arasta’yı ziyaret etti.

Ziyareti haberini sosyal medya hesabından duyuran akıncı kahvaltısı hellimli pide ile yaptı:

Akıncı fotoğrafıyla birlikte şu iletiyi paylaştı:

‘Bu sabah kahvaltısını Asmaaltı’nda Bereket Fırını’nın leziz hellimli pidesi ile yaptık. Lefkoşa surlar içinin yaya bölgesinde iki tarihi hanın arasındaki bir noktada, az sayıda da olsa çevrede açık olan bazı esnaf ve yurttaşlarla buluşup sohbet etmek fırsatı bulduk. Zor zamanlardan geçiyoruz; tüm çarşılarımızda bereketli günleri de en erken zamanda yaşamamızı diliyorum.’

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
alı
alı - 3 saat Önce

bu mekan sahıbı turkıyelı

jale
jale - 28 dakika Önce

aliiii sen kimseyi tanımıyorsun mekan sahibi kök gıbrıslı

ahmet
ahmet - 26 dakika Önce

ne türkiyalısı be adamın dedesi bile çalışmış burda ilker bizdendir halis şeherli gıbrıslı

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