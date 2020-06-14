Bereket’in hellimlisi ile güne başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte bu sabah Arasta’yı ziyaret etti.

Ziyareti haberini sosyal medya hesabından duyuran akıncı kahvaltısı hellimli pide ile yaptı:

Akıncı fotoğrafıyla birlikte şu iletiyi paylaştı:

‘Bu sabah kahvaltısını Asmaaltı’nda Bereket Fırını’nın leziz hellimli pidesi ile yaptık. Lefkoşa surlar içinin yaya bölgesinde iki tarihi hanın arasındaki bir noktada, az sayıda da olsa çevrede açık olan bazı esnaf ve yurttaşlarla buluşup sohbet etmek fırsatı bulduk. Zor zamanlardan geçiyoruz; tüm çarşılarımızda bereketli günleri de en erken zamanda yaşamamızı diliyorum.’