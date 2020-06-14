Koalisyonda uçuş krizi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Bakanlar Kurulu’nun yanıltıldığını belirterek bu konuda adım atılması gerektiğini kaydetti Atakan sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

‘Ülkeye gelecek olan özel uçuşların izni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi tarafından verilir.

İlgili daire bu izinleri kafasına göre değil ülkede uygulanan kısıtlamalara göre ve ilgili paydaşlarıyla, Bakanlıklarla bilgi paylaşarak alır. Bu süreç içerisinde ülkeye giriş yapacak yabancılar çerçevesinde özel durumlar Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar ve verilen izinler çerçevesinde gerçekleştirilir. Netekim yakın geçmişte çeşitli konularda günübirlik veya belirli süreleri kapsayacak şekilde Bakanlar Kurulu izni

İle benzer giriş izinleri verilmiştir. Tartışma yaratan konularla ilgili yetki ve uygulama makamı bakanlığımız değildir.

Son örnekte de ilgili uçuş izni keyfi değil Bakanlar Kurulu bilgisi çerçevesinde verilmiş olup konunun ortaya çıkan detayları Bakanlar Kurulu’nun açık şekilde yanıltıldığı ve gelecek kişilerin de, geliş gerekçelerinin kurula aktarıldığı gibi olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede gelişmeleri takip edip hatalı yönlendirmeyi yapan makamların gerekli adımları atmalarını bekleyeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’

UBP’yeb bağlı Turizm ve Çevre Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmıştı