Toplumun güveni boşa çıkmayacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, KTTB’nin 64’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisine işaret ederek, içinden geçilen bu zor zamanda hekimler olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Açıklamasında, 21 kişiyle kurulan Kıbrıs Türk Hekimler Cemiyeti’nden 1976 yılında yasal statüye kavuşan birliğin günümüzde 1200’ü aşkın üyesi ile ülkenin en güçlü sağlık örgütlerinden biri haline geldiğini anlatan Gürkut, birliğin sadece üyesi hekimlerin mesleki sorunlarına değil toplum ve ülkenin sorunlarına da duyarlı icraatlar ortaya koyduğunu anlattı.

Pandemi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sadece sağlık alanını değil yaşamın tüm alanlarını etkileyen bir süreç yaşandığını ifade eden Gürkut, “İçinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanda Tabipler Birliği olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinci içerisinde halkın sağlığının korunması, ülkemizin bu dönemi en az zararla atlatabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürkut, tarihi boyunca aralarından toplum liderleri, sanatçılar, siyasetçiler, bilim insanları çıkarmış hekimlerin meslek örgütü olarak KTTB’nin ülkenin sağlık politikaları ve uygulamaları, sağlıkla ilgili yasaları konusunda olduğu kadar çevre, sosyoekonomik sorunlar, kültür ve sanat, barış ve demokrasi mücadelesinde ve cinsiyet eşitliği çalışmalarında da görev ve sorumluluk üstlendiğini anlattı.

Özlem Gürkut, “Ülkemizde iyi hekimlik uygulamalarının ve tıp meslek etiğinin güvencesi konumundaki KTTB, güçlü yasal konumu ve duruşuyla toplumun güvenini kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gürkut açıklamasının sonunda “64. yıl dönümümüzü kutlar, ülkemizde ve dünyada sürmekte olan Covid-19 salgınının biran önce atlatılmasını ve sağlıklı günlerimize bir an önce yeniden kavuşmamızı dileriz” ifadelerini kullandı.