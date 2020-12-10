Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim hedefimiz halkımızı Doğu Akdeniz’de yaşananlara bağlı olarak daha güzel günlere taşıyabilmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi daha güçlü hale getirmek ve Doğu Akdeniz’de hak edilen bir düzeye gelmek için mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esen Ömürlü başkanlığındaki Emekli Astsubaylar Derneği yetkililerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, halkın onayını alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, tüm dünyaya ve yabancı misyonlara federasyon temelinde yapılan görüşmelerle sonuca varılamadığını ve izolasyonlar sebebiyle Kıbrıslı Türklerin mağdur olan halk olduğunu anlattıklarını kaydetti.

Devleti yaşatma ve egemenliğini kazanma sürecinde Kıbrıs Türk halkının zorlu bir yolu geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Arkamızda güçlü bir Türkiye var” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında adayı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda iki devlet temelinde bir anlaşma konusunda destek belirttiğini hatırlattı.

Muhtarlar düzenin önemli parçası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların düzenin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Tatar bu konuşmasını, Musa Suiçmez başkanlığındaki Lefkoşa Muhtarlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın isteklerini üst makamlara ileterek halkın mutluluğu ve esenliği için çalıştıklarını belirtti.

Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar, muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların halkın içinden, seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğuna işaret etti.

Topraksız devlet olmaz

Eşdeğer Mal Hak Sahipleri Derneği Başkanı Taner Derviş ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, toprak meselesinin ulusal davanın önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydederek, “Topraksız devlet olmaz” dedi.

Toprak sahibi, kendi kendini yönetme hakkına sahip bir halk olarak Kıbrıslı Türklerin, KKTC’yi bu değerler üzerine ilan ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, atalarımızın bizlere bıraktığı toprağın öneminin altını çizdi.

4 üniversitenin ortak konferansına katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği konferansa telekonferans yönetimiyle katıldı.

Salgın başarıyla yönetildi

Kolan Hospital Group yetkililerini kabulünde konuşan Tatar, KKTC’de sağlığa çok önem verildiğini, sağlık konusunda halkın hassas olduğunu kaydetti. Tatar, pandemi döneminde kendisi Başbakan iken elden gelen her şeyin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid -19 salgınının ülkede başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da yapmakta olduğu katkıların önemine işaret eden Tatar, iki ay gibi kısa bir sürede Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin yapıldığına dikkat çekti.

Kolan Hastanesi’nin pandemi sürecinde ihtiyaç olduğu zaman hizmet verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kolan Hastanesi’ne bu konudaki hizmetleri için teşekkür etti.

Vatan Gazetesi Cumhurbaşkanlığında

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi Sahibi Erten Kasımoğlu’nu kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Vatan Gazetesi’nin, Kıbrıs Türk basınına uzun yıllardır hizmet veren bir gazete olduğunu, Erten Kasımoğlu’nun Kıbrıs Türk tarihinin belgelenmesi açısından çok başarılı gazetecilik görevlerinde bulunduğunu kaydetti.