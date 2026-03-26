Mavrides başardı

Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma ve Güvenlik Komitesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Horizon Europe 2028–2034 programının savunmayla ilgili yönlerine katılımının engellenmesine yönelik öneriyi onayladı.

Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavrides tarafından sunulan değişiklik önerisi, 29 lehte, 5 aleyhte ve bir çekimser oyla büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Bu teklif, Avrupa Birliği'nin araştırma ve inovasyon için en büyük finansman çerçevesi olan Horizon Europe'un bir sonraki aşamasıyla ilgili olup, ilk kez savunmayı uygun öncelikler arasına dahil etmeyi öngörüyor.

Mavrides, amacın hassas savunma alanlarındaki katılımın AB çıkarları ve ilkeleriyle uyumlu ülkelerle sınırlı kalmasını sağlamak olduğunu söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“ Önceliğim, yalnızca AB ve üye devletlerin çıkarlarına aykırı hareket etmeyen, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyan ülkelerin savunma konularına katılabilmesini sağlamaktı. Revize edilen metin, Türkiye'yi bu tür katılımlardan açıkça dışlıyor. İşte bu yüzden komitede ezici çoğunlukla kabul edilen ve formüle edilen metin Türkiye'yi dışlıyor. Avrupa savunma birliğinde, AB'ye ve üye devletlere düşman olan ülkeler yer alamaz.”

Mavrides bu sözlerle, AB'ye veya üye ülkelerine düşman olarak görülen devletlerin gelecekteki bir Avrupa savunma çerçevesine dahil edilmemesi gerektiğini savundu.

