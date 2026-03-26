‘Değişmeyen zihniyet’

Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Kıbrıslı Türkler adadaki İngiliz askeri üsleriyle ilgili müzakerede ancak ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönerse, Türkiye ise ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanırsa söz sahibi olabilir” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Üstel, Hristodulidis’in açıklamalarının 1960 düzeninin üç garantöründen biri olan Türkiye’yi yok saymak anlamına geldiğini vurgulayarak, bunun tarihi, hukuki ve gerçekleri göz ardı etmek olduğunu belirtti. Başbakan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bir yandan 1821 gibi bir katliam tarihini ‘rehber’ ilan edeceksiniz. Bir yandan Kıbrıs Türk halkının söz hakkını yok sayacaksınız. Bir yandan Türkiye’nin adadaki meşru statüsünü inkar edeceksiniz. Diğer yandan barış ve çözümden söz edeceksiniz. Bu açık bir çelişkidir.”

Başbakan Üstel, Hristodulidis’in açıklamalarının Rumların değişmeyen zihniyetinin bir göstergesi olduğunu kaydederek, tarihsel sürece dikkat çekti:

“Hristodulidis’in açıklamaları bir kez daha göstermektedir ki Kıbrıs meselesi, Rumların değişmeyen zihniyetinin bir yansımasıdır. Bu zihniyet 1821’de neyse, 1963’te neyse, 1974’te neyse, bugün de odur. Hristodulidis’in ‘rehber’ olarak işaret ettiği 25 Mart 1821, Tripoliçe’de ve Mora’da binlerce Türkün katledildiği tarihtir. Onun destan diye anlattığı bu tarih, Türkler için açık bir soykırımdır. Aynı zihniyet, yıllar sonra Kıbrıs’ta da sahneye konulmuştur. 1821’de Türkleri Mora’dan silmek isteyen anlayış, 1963’te Kıbrıs Türkü’nü bu adadan silmek istemiştir. Bu söylemler, aynı zihniyetin devam ettiğinin açık göstergesidir.”

