Kuzey Kıbrıs’ta yabancıların çalışma hayatını düzenleyen yasanın tüzüğünde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle yatay geçiş şartları, çalışma izni uzatma süreleri ve ön izin uygulamalarına ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçiler için azami çalışma süresi 4 yıl ile sınırlandırıldı.

Yeni düzenlemeye göre yatay geçiş şartları yeniden belirlendi. Önceki uygulamada, ülkede çalışma izniyle bulunan yabancı uyruklu kişilerin 6 aylık süreyi doldurmaları halinde iş yeri değişikliği yapabilmelerine olanak tanınırken, yapılan değişiklikle bu süre bir yıla çıkarıldı. Buna göre; bir iş yerinde en az bir yılını dolduran ve kendi isteğiyle işten ayrılmamış olan çalışanlar yatay geçiş hakkından yararlanabilecek. Bir yılını doldurmadan işten ayrılan kişilerin ise, iş akitlerinin sona ermesinin ardından 40 gün içerisinde ülkeden çıkış yapmaları zorunlu hale getirildi.

90 gün 40’a indirildi

Çalışma izni uzatma işlemlerine ilişkin sürelerde de değişikliğe gidildi. Önceki mevzuatta, çalışma izni süresi sona eren kişilere 90 günlük başvuru süresi tanınırken, yeni düzenlemeyle bu süre 40 gün olarak sınırlandırıldı. Buna göre, çalışma izni süresi dolan kişilerin en geç 40 gün içerisinde uzatma başvurusu yapmaları gerekecek. Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması adına çalışma izni süresi dolmadan 2 ay önce uzatma işlemlerinin başlatılabileceği ifade edildi. Çalışma izni süresinin bitimini takiben 40 günlük yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin ülkede kaçak statüsüne düşeceği ve haklarında sınır dışı işlemi uygulanacağı belirtildi.

Azami süre 4 yıl

Ön izin uygulamasına yönelik yapılan düzenleme kapsamında ise, üçüncü dünya ülkelerinden gelerek Kuzey Kıbrıs’ta çalışan yabancı uyruklu kişiler için azami çalışma süresi 4 yıl olarak belirlendi. Buna göre, 4 yıllık süreyi dolduran kişilerin ülkeden çıkış yapmaları zorunlu olacak. Söz konusu kişilerin, ülkeden ayrıldıktan sonra en az 45 gün yurt dışında kalmaları gerekecek olup, bu sürenin ardından yeniden ön izin başvurusu yaparak ülkeye giriş yapabilecekleri kaydedildi.

Yapılan değişikliklerin, çalışma hayatında denetimi artırmayı, kayıt dışılığı önlemeyi ve iş gücü piyasasını daha kontrollü hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 13 Nisan’dan itibaren, çalışma izni işlemlerinde portal üzerinden yapılan “Makul süre kapsamında komite başvurusu” uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Süre aşımı artık kabul edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancıların çalışma izinleri konusunda yeni düzenlemeye gidildiği belirtilerek, çalışma izinlerinin uzatılması için yasal süreler dışında yapılan başvuruların artık kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, düzenleme kapsamında “çalışma izni, iş kurma izni, öğrenci çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçiş” dâhil olmak üzere tüm başvuruların yasal süre içinde yapılmasının zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

