Dünya bekliyor

ABD-İsrail-İran savaşı devam ediyor. İran’ın füze misillemesinin ardından İsrail’in kuzeyinde Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi. ABD medyası, Pentagon’un Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu’ya sevk etmeye hazırlandığını iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü.

Beyaz Saray: Trump Blöf Yapmıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Başkan Donald Trump’ın tercihi her zaman barış olduğunu, ancak İran askeri açıdan mağlup olduklarını kabul etmezse Trump’ın onları “hiç olmadığı kadar sert” vuracağını ifade etti. Leavitt, Amerikan askerlerinin bölgeye gönderilmesi için Kongre onayına gerek olmadığını da söyledi.

Leavitt ayrıca, İran ile ABD arasında basında yer alan 15 maddelik planın tamamının teyit edilmediğini belirterek, “Bazı kısımları doğru, bazıları ise eksik veya hatalı” dedi. Hürmüz Boğazı ile ilgili detaylar hakkında bilgi vermekten kaçınan Leavitt, hafta sonu olası görüşmelerin henüz teyit edilmediğini de aktardı.

İsrail’in ateşkes senaryosu

Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek

Bu arada İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.