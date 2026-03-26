Siyasete yeni bir soluk

Halkın Partisi’ne (HP) dikkat çeken katılımlar devam ediyor. Bankacılık alanında uzun yıllar yöneticilik yaparak deneyim kazanan ekonomist Ahmet Karavelioğlu, bir dönem KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. Karavelioğlu, uzun süredir siyasete ilgi duyduğunu belirterek Halkın Partisi’ne katılma kararı aldı.

Karavelioğlu, HP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kudret Özersay ile bir araya gelerek resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında parti politikaları ve ülkenin ekonomik meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Genel Başkan Özersay, Karavelioğlu’nun katılımına ilişkin yaptığı açıklamada, son dönemde kendi alanında eğitimi ve tecrübesiyle toplumda öne çıkan birçok ismin Halkın Partisi’ne katıldığını belirterek, bunun ülke siyasetinin kalitesini artıracak olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Özersay, “Önce ben değil, önce memleketim diyebilen herkesin temiz siyaseti hayata geçirebileceği yer Halkın Partisi’dir. Amacımız, ilk genel seçime katılarak güçlü bir biçimde Meclis’e girmek ve meşru bir hükümet kurarak ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaktır” dedi.

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu kimdir?

1969 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğan Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra Esbank’ta bankacılık hayatına başladı.

1998 yılında EGSBank’ın Malta’da ilk yurtdışı şubesinin açılışını yapan ve 2001’e kadar yöneten Dr. Karavelioğlu, Türkiye’de Tekfenbank ve HSBC Bank’ta çalıştıktan sonra HSBC Bank Lefkoşa Müdürü olarak 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

KKTC’de HSBC Bank Grup Müdürlüğü, Kıbrıs İktisat Bankası Y.K. Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Kredi Garanti Fonu Y.K üyeliği, Albank Ltd. Y.K. Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü yapan Dr. Karavelioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Yüksek Lisansını, Girne Amerikan Üniversitesi’nde ise Doktorasını tamamlamıştır.

GAU ve KSTBU’de Lisans ve Doktora dersleri veren Dr. Karavelioğlu halen, BAU'de Yrd. Doç. Dr. olarak Makro İktisat ve Operasyon Yönetimi dersleri vermektedir.

KVO Danışmanlık Ltd'nin kurucu hissedarlarından olan Dr. Karavelioğlu, 2022 yılından bu yana Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis üyeliğini sürdürmektedir.

Dr. Karavelioğlu’nun, ‘Türkiye ve KKTC’de Krizler’ ve ‘Liderlik’ üzerine yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Dr. Karavelioğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

