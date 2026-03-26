Buna uyulmalı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmaları’na işaret ederek, 1963’te yaşanan olayların ardından 1974 Barış Harekâtı’yla adada her iki halk için güvenli ortamın sağlandığını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Öztürkler ile Akar basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ile TBMM Milli Savunma Komitesi üyeleri de katıldı.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dünden beri KKTC’de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, ülkedeki gelişmeleri memnuniyetle izlediklerini söyledi. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binaları, hastane ve yollar gibi yatırımların kendilerini memnun ettiğini ifade eden Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin açık olduğunu vurguladı.

Akar, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti için milli dava olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve selameti için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi; “İster uçak olsun, ister savunma unsurları olsun, hepsi gerekli yerlerini aldı.” dedi.

Akar, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmaları’na işaret ederek, 1963’te yaşanan olayların ardından 1974 Barış Harekatı’yla adada her iki halk için güvenli ortamın sağlandığını dile getirdi.

2004 Annan Planı sürecinde ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinde, Türk tarafının gerekli iradeyi gösterdiğini, ancak karşılık bulamadığını söyleyen Akar, gelinen noktada federasyon olasılığının tükendiğini, eşit egemen iki devletli çözümün artık daha açık biçimde görüldüğünü kaydetti. Akar, bu konuda da gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini belirtti.

Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlardaki statüsünün geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirten Akar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların haksızlık olduğunu söyledi ve kaldırılması için girişimlerin süreceğini kaydetti.

Akar, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın, EOKA’ya ilişkin açıklamalarını da eleştirdi. Bu açıklamaların tarafsızlıkla bağdaşmadığını söyleyen Akar, “Kıbrıs Türk halkının haklarının gasp edildiğini görmeyen ve bir terör örgütünün hak ve hukukunu savunan” ifadeleri şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

KKTC’nin tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim ve turizm alanlarında daha da güçleneceğine inanç belirten Akar, “Birlikte olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yok.” dedi.

Öztürkler: Kıbrıs Türk halkı güvende

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, böylesi bir hassas dönemde TBMM Milli Savunma Komitesi’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi ve Katar’da hayatını kaybeden pilot ile ASELSAN çalışanları için başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve kopmaz olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu bağların ortak tarih, kültür, manevi değerler ve ortak mücadeleye dayandığını ve buna sahip çıkacaklarını ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğinin, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının tartışma konusu olmadığını vurguladı.



Akar’ın temasları

Bu arada Cumhurbaşkanı Erhürman TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede hediye teatisi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede; egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye’nin sarsılmaz desteği vurgulandı, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Akar ve beraberindeki heyet, muharip derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi Komite Toplantı Salonu'nda yer alan görüşmede; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026, 10:07